عاجل: الملك يتدخل في قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

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علم لدى سفارة المغرب بفرنسا، أنه في اطار عطف الملك محمد السادس ، اتجاه أسرة سعد لمجرد، أوصى الملك هذه الأخيرة بأن يتولى الاستاذ إيريك ديبون موريتي الدفاع عن المغني المغربي، وقرر جلالته التكفل بأتعاب الدفاع.
يشار الى أنه تم توجيه التهمة للمغني المغربي وأودع السجن مساء الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي".
وتقدم دفاعه بطلب استئناف قرار الاعتقال.
وكان من المقرر أن يحيي سعد لمجرد حفلا موسيقيا السبت الماضي بقصر المؤتمرات في باريس.
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