عاجل و بالصور: القضاء الفرنسي يرفض البث في استئناف دفاع سعد لمجرد و يؤجل الجلسة إلى هذا التاريخ

علمت ''شوف تيفي'' من قلب قصر العدالة بباريس، اليوم الاثنين أن المدعي العام، أمر بتأجيل البث في قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع لمجرد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من قلب قصر العدالة بباريس، اليوم الاثنين أن المدعي العام، أمر بتأجيل البث في قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع لمجرد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.



و جاء قرار دفاع المعلم نهاية الأسبوع الماضي، لتعجيل البث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب و لتتم المواجهة بين لمجرد و المشتكية في أقرب الآجال والبت فيها خلال 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.



للإشارة، كانت الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت يوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.