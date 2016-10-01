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بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 13:37 عاجل : الموقوفون الخمسة الذين تواجدوا في مكان حادث وفاة المرحوم محسن فكري لم يسمعوا قط عبارة (طحن مو).. فمن فبركها إذن؟ | مجتمع
عاجل : الموقوفون الخمسة الذين تواجدوا في مكان حادث وفاة المرحوم ''محسن فكري'' لم يسمعوا قط عبارة (طحن مو).. فمن فبركها إذن؟
حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات جديدة في قضية وفاة ''محسن فكري'' الذي لقي حتفه داخل شاحنة للأزبال بمدينة الحسيمة.. فكما سبق أن أكدت ''شوف تيفي'' قبل قليل، تم توقيف أمس الأحد 5 أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية

شو تيفي

حصلت "شوف تيفي" على معطيات جديدة في قضية وفاة "محسن فكري" الذي لقي حتفه داخل شاحنة للأزبال بمدينة الحسيمة.. فكما سبق أن أكدت "شوف تيفي" قبل قليل، تم توقيف أمس الأحد 5 أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، باعتبارهم كانوا يتواجدون في مسرح الحادث. وهم سائق شاحنة النفايات التي توفي بها الضحية، ومراقب للصيد البحري بالميناء، وشخصين كانا مع المرحوم "محسن فكري" على متن الشاحنة يفرغون الأسماك، بالإضافة إلى أحد الأشخاص كان بدوره في قلب مكان الحادث.

وحسب المعطيات التي توفرت عليها "شوف تيفي"، فإنه خلال مراحل الاستماع لهؤلاء الخمسة، لم يؤكد أي واحد منهم أنه سمع كلمة "طحن مو"، خاصة وأنهم كانوا متواجدين في مسرح العملية، لحظة وفاة "محسن فكري"، وهذا حسب مصدرنا يؤكد على أن عبارة "طحن مو" ليست سوى كلمة مُختلقة. مما يطرح السؤال حول من اختلق هذه العبارة وفبركها لتتداول على نطاق واسع.

وجدير بالذكر، أن "شوف تيفي" أنجزت أكثر من 100 فيديو ومقال حول هذا الحادث،.. كما طرحت أسئلة على صفحتها بـ"الفايسبوك" بهذا الخصوص ووجهت نداء إلى كل من يمتلك دليل قاطع بورود عبارة "طحن مو" من أجل نشره وفضح الشخص الذي صدرت عنه مهما كانت مكانته في المجتمع، حتى تقول العدالة في حقه كلمتها.. لكن إلى حدود الآن لم تتوصل بدليل يثبت فعلا صدور هذه الكلمة..

هنا نعيد طرح السؤال: هل هناك شخص حضر الواقعة أو شهادة مصورة تثبت فعلا ورود عبارة "طحن مو"؟ .. فإذا كانت موجودة فعلا، فليرسلها إلينا لنشرها إلى العموم. وإن كان بعد عملية المسح التي قمنا بها في كل الفيديوهات التي تؤرخ للحظة الحادث المأسوي، كما تفرض ذلك مهنتنا التي تستمد شرعيتها من البحث والتقصي، أن يكون هناك دليل واحد بهذا الخصوص يثبت صدور هذه العبارة، أو ووجود شاهد عيان قال إنه سمع كلمة "طحن مو" صدرت عن هذا الشخص أو ذاك لحظة وقوع الحادث.

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شوف تيفي المغرب طحن مو محسن فكري اعتقال أصدقاء تحقيق

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