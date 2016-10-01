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حصاد:الدولة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل ''بائع السمك'' لكن لدينا مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 12:25 حصاد:الدولة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل بائع السمك لكن لدينا مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها | بوليتيك
حصاد:الدولة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل ''بائع السمك'' لكن لدينا مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها
في خروج إعلامي له عبر وكالة الأنباء الفرنسية حول قضية وفاة بائع السمك المرحوم ''محسن فكري''،أكد وزير الداخلية محمد حصاد ، مجددا عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات ، وعلى

شوف تيفي

في خروج إعلامي له عبر وكالة الأنباء الفرنسية حول قضية وفاة بائع السمك المرحوم "محسن فكري"،أكد وزير الداخلية محمد حصاد ، مجددا عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات ، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة"، مضيفا،" لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة" مرتكبيها.

وشدد حصاد على أنه "لم يكن يحق لأحد معاملة (بائع السمك) بهذه الطريقة"، قائلا "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس موضحا أن "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء نعرفها حتى الآن".

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته "بإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته"، بحسب وزارة الداخلية التي سبق ان اعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.

وقتل محسن فكري بائع السمك البالغ حوالى 30 عاما مساء الجمعة في الحسيمة (شمال) عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا إلى مصادرة بضاعته وإتلافها.

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