الفنانة سميرة سعيد تخرج بتدوينة مثيرة عن سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

''سعد قلبي معاك.. هي محنة وتزول وإن شاء الله ترجع لفنك ومحبيك'':هكذا علقت الفنانة المغربية ،سميرة سعيد على حادث اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، المحبوس منذ الأسبوع الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة

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"سعد قلبي معاك.. هي محنة وتزول وإن شاء الله ترجع لفنك ومحبيك":هكذا علقت الفنانة المغربية ،سميرة سعيد على حادث اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، المحبوس منذ الأسبوع الماضي على خلفية قضية اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية.

و تضامنت سميرة سعيدة مع لمجرد، كباقي مجموعة من الفنانين المغاربة ،حيث غردت على التويتر بعد هذه القضية،موجهة رسالة إلى والدي المجرد الفنانة نزهة الركراكي و البشير عبدو ،تدعوهم فيها بالصبر.

هذا وينظر اليوم الاثنين، قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية.



و جاء قرار دفاع المعلم نهاية الأسبوع الماضي، لتعجيل البث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب والبت فيها خلال أجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.