إعتقال خمسة أشخاص على خلفية وفاة المرحوم ''محسن فكري'' وهذه صفاتهم

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية المختصة التي تباشر التحقيق في وفاة بائع الأسماك ''محسن فكري'' بالحسيمة، قد وضعت خمسة أشخاص تحث تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية المختصة التي تباشر التحقيق في وفاة بائع الأسماك "محسن فكري" بالحسيمة، قد وضعت خمسة أشخاص تحث تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية والذين يخضعون للتحقيق قد جاء توقيفهم منذ مساء أمس الأحد مباشرة بعد جنازة المرحوم، حيث تم توقيف سائق شاحنة النفايات التي توفي بها الضحية، ومراقب للصيد البحري بالميناء، وشخصين كانا مع المرحوم "محسن فكري" على متن الشاحنة يفرغون الأسماك بالإضافة إلى أحد الأسخاص كان في قلب مكان الحادث.

وأضافت ذات المصادر، أن شخصين من المعتقلين هم شركاء للمرحوم "محسن فكري" في تجارة الأسماك المحجوزة وصديقين مقربين إليه، حيث تم توقيفهما بمنطقة إمزورن التي ينحدر منها المرحوم مباشرة بعد الإنتهاء أمس الأحد من تشييع جنازته، فيما ثم إعتقال الثلاثة الآخرين منذ صباح أمس بمدينة الحسيمة.

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة، أن التحقيق الذي فتح بعد وفاة بائع السمك "محسن فكري" سيكشف حقائق ربما تكون غائبة عن الرأي العام حيث أن التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية وبإشراف مباشر من الوكيل العام للملك ، سيستدعون جميع المسؤولين عن الفاجعة، وسيعدون تقارير سترفع إلى جهات عليا حسب ذات المصادر.



