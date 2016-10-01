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عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في ملف الفنان سعد لمجرد
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 11:28 عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في ملف الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في ملف الفنان سعد لمجرد
ينظر اليوم قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية.

شوف تيفي

ينظر اليوم قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية.

و جاء قرار دفاع المعلم نهاية الأسبوع الماضي، لتعجيل البث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب والبت فيها خلال أجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.

للإشارة،كانت الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت يوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.

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