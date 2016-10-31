محسن فكري يُخرج آلاف المغاربة في أكثر من 20 مدينة في مسيرات سلمية

شهد يوم الأحد مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية، منددة بقتل ما بات يعرف بـ ''بائع السمك''، (محسن فكري) في مدينة الحسيمة.

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شهد يوم الأحد مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية، منددة بقتل ما بات يعرف بـ "بائع السمك"، (محسن فكري) في مدينة الحسيمة.

وقد خلف حادث مقتل بائع السمك ردود فعل منددة بالحادث، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الوطنية، وحتى الدولية.

وخرج آلاف المغاربة في مسيرات حاشدة، جابت شوارع في أزيد من 20 مدينة مغربية (الحسيمة، الناظور، الدريوش، إمزورن، شفشاون، العرائش، بني بوعياش، تطوان، الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وفاس ووجدة ومكناس وأكادير، القنيطرة تزنيت، بني ملال، وبركان...).

وخلال المسيرات السلمية رفع المتظاهرون شعارات عديدة خصوصا في مسيرة مدينة الدار البيضاء التي حضرها مئات الأشخاص، رفقة هيئات حقوقية وفاعلين سياسيين، في وقت غابت فيها قوات الأمن عن المسيرة.