الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتعليمات الملك محمد السادس، قام، اليوم الأحد 30 أكتوبر2016، وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة

شوف تيفي: و.م.ع



أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتعليمات الملك محمد السادس، قام، اليوم الأحد 30 أكتوبر2016، وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، بزيارة إلى مدينة العيون للاطلاع على مخلفات فيضان وادي الساقية الحمراء، جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مؤخرا المناطق الجنوبية للمملكة، ومعاينة حجم الخسائر التي خلفتها السيول، والتي أدت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.



وقد عقد الوفد الوزاري اجتماعا بالمنتخبين المحليين خصص لدراسة الوضعية بالجهة وعرض المطالب والحاجيات اللازم توفيرها على المديين القريب والمتوسط.



كما عبر المنتخبون، بهذه المناسبة عن امتنانهم لهذه الالتفاتة المولوية والعناية الكريمة التي ما فتئ يحيط بها الملك سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مؤخرا المناطق الجنوبية للمملكة، ومعاينة حجم الخسائر التي خلفتها السيول، والتي أدت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.