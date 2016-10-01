قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة

كشفت مصادر مطلعة، أن قيادة من حزب العدالة والتنمية يترأسها سعد الدين العثماني، قامت بزيارة خاطفة لعائلة بائع السمك المتوفى في شاحنة للنفايات مساء الجمعة الماضي بواسطة آلة لتدوير الأزبال.

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كشفت مصادر مطلعة، أن قيادة من حزب العدالة والتنمية يترأسها سعد الدين العثماني، قامت بزيارة خاطفة لعائلة بائع السمك المتوفى في شاحنة للنفايات مساء الجمعة الماضي بواسطة آلة لتدوير الأزبال.



وأوضحت ذات المصادر، أن قيادة البيجيدي، إتفقت على زيارة عائلة المرحوم لكونه عضو بالحزب وأحد مؤسسيه والقيام بواجب العزاء من جهة، ولإمتصاص الغضب داخل المنظمات الموازية للحزب التي عبرت عن خيبة أملها من التوجيه الذي بعثه بن كيران لمناضليه بعدم المشاركة في الوقفات الإحتجاجية.



وأضافت ذات المصادر، انه إلى جانب قيادة حزب العدالة والتنمية حضرت وجوه بارزة بالحزب في مدينة الحسيمة وحركة التوحيد والإصلاح.