 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون | بوليتيك

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون

قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم محسن فكري بمدينة الحسيمة | بوليتيك

قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة

عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق | حوادث و حقوق

عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق

سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين

صادم : تلميذ دخل في غيبوبة بالمستشفى بسبب الإهمال بداخلية للتعليم بأكادير | حوادث و حقوق

صادم : تلميذ دخل في غيبوبة بالمستشفى بسبب الإهمال بداخلية للتعليم بأكادير

أعضاء من حزب بنعبدالله يصفون اجتماعه مع اللجنة المركزية بالصوري | بوليتيك

أعضاء من حزب بنعبدالله يصفون اجتماعه مع اللجنة المركزية بالصوري

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل | دولي

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة | دولي

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية | بوليتيك

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 00:42 قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم محسن فكري بمدينة الحسيمة | بوليتيك
قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة
كشفت مصادر مطلعة، أن قيادة من حزب العدالة والتنمية يترأسها سعد الدين العثماني، قامت بزيارة خاطفة لعائلة بائع السمك المتوفى في شاحنة للنفايات مساء الجمعة الماضي بواسطة آلة لتدوير الأزبال.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن قيادة من حزب العدالة والتنمية يترأسها سعد الدين العثماني، قامت بزيارة خاطفة لعائلة بائع السمك المتوفى في شاحنة للنفايات مساء الجمعة الماضي بواسطة آلة لتدوير الأزبال.

وأوضحت ذات المصادر، أن قيادة البيجيدي، إتفقت على زيارة عائلة المرحوم لكونه عضو بالحزب وأحد مؤسسيه والقيام بواجب العزاء من جهة، ولإمتصاص الغضب داخل المنظمات الموازية للحزب التي عبرت عن خيبة أملها من التوجيه الذي بعثه بن كيران لمناضليه بعدم المشاركة في الوقفات الإحتجاجية.

وأضافت ذات المصادر، انه إلى جانب قيادة حزب العدالة والتنمية حضرت وجوه بارزة بالحزب في مدينة الحسيمة وحركة التوحيد والإصلاح.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإصلاح البيجدي بن كيران فكري الحسيمة الزيارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون | بوليتيك

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون

أعضاء من حزب بنعبدالله يصفون اجتماعه مع اللجنة المركزية بالصوري | بوليتيك

أعضاء من حزب بنعبدالله يصفون اجتماعه مع اللجنة المركزية بالصوري

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية | بوليتيك

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم محسن فكري | بوليتيك

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم ''محسن فكري''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

متضرر من حريق الحي الحسني..مشات لينا40 مليون ديال السلعة ومعندناش باش نعوضوها | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

متضرر من حريق الحي الحسني..مشات لينا40 مليون ديال السلعة ومعندناش باش نعوضوها

بعد اعتقاله.. شاهد أول فيديو لخادمة سعد المجرد.. وهاشنو قالت عليه | زووم

بعد اعتقاله.. شاهد أول فيديو لخادمة سعد المجرد.. وهاشنو قالت عليه

صديــق سـعد يفجرها.. شوف شنو قال على المغاربة لي ماتضامنوش مع سعد لمجرد | زووم

صديــق سـعد يفجرها.. شوف شنو قال على المغاربة لي ماتضامنوش مع سعد لمجرد

فيديــو يكشف حقيقة وفاة محسن فكري (تحليل آخر بالصوت و الصورة) | زووم

فيديــو يكشف حقيقة وفاة محسن فكري (تحليل آخر بالصوت و الصورة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون | بوليتيك
منذ 37 دقيقة

الملك يأمر وزير الداخلية بتفقد مخلفات الفيضانات الأخيرة في مدينة العيون

قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم محسن فكري بمدينة الحسيمة | بوليتيك

قيادة البيجيدي تزور عائلة المرحوم ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة

عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق | حوادث و حقوق

عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق

سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين

﻿ ﻿
اليوم 00:14 GMT

عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.