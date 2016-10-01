عاجل.. استدعاء أصدقاء بائع السمك محسن فكري في استدعاء للتحقيق

أكدت مصادر متطابقة لـ''شوف تيفي''، أنه تم استدعاء ثلاثة شبان من أصدقاء الراحل محسن فكري الذي فرمته شاحنة النفايات ليلة الجمعة للتحقيق.

شوف تيفي



أكدت مصادر متطابقة لـ"شوف تيفي"، أنه تم استدعاء ثلاثة شبان من أصدقاء الراحل محسن فكري الذي فرمته شاحنة النفايات ليلة الجمعة للتحقيق.



وأشارت المصادر ذاتها، أنه تم الإفراج عن شخصين فقط من بين المعتقلين والإبقاء على شريك محسن فكري قيد الاعتقال.



هذا وقد ذكرت المصادر أن هناك اعتصاما مفتوحا، في هذه الأثناء، في مدينة الحسيمة احتجاجا على الاعتقال الذي طال أصدقاء الراحل.