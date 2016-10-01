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سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 22:39 سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين | ثقافة و فنون
سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين
من المنتظر أن يعود الفنان المغربي سعد لمجرد لحالة الاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين، بعد أن أمر القاضي في وقت سابق بإيداعه السجن حتى تكتمل تفاصيل التحقيق. وعلم من مصدر مطلع أن هيئة دفاع لمجرد الذي

شوف تيفي

من المنتظر أن يعود الفنان المغربي سعد لمجرد لحالة الاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين، بعد أن أمر القاضي في وقت سابق بإيداعه السجن حتى تكتمل تفاصيل التحقيق.

وعلم من مصدر مطلع أن هيئة دفاع لمجرد الذي يقبع في أحد السجون الفرنسية بباريس وبعد استئنافها للحكم القاضي بسجن لمجرد 15 يوم، تنتظر يوم غذ لإرجاع نجم الأغنية المغربية الشبابية إلى الاعتقال الاحتياطي في انتظار مواجهته بالمشتكية مباشرة أمام القاضي.

وأضاف المصدر أن ابتداء من يوم غذ ستضع هيئة المحكمة طلبا لدى المحكمة من أجل مواجهة سعد بصديقته الفرنسية في أقرب وقت ممكن.

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سعد لمجرد يعود للاعتقال الاحتياطي يوم غذ الاثنين

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