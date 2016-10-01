صادم : تلميذ دخل في غيبوبة بالمستشفى بسبب الإهمال بداخلية للتعليم بأكادير

أكد المدير الإقليمي للتعليم بأكادير، أن لجنة تحقيق ستحل غدا صباحا إلى داخلية الثانوية الإعدادية الزيتون بالتامري ''شمال أكادير''، بعد زيارته لتلميذ يرقد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني كان يدرس

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أكد المدير الإقليمي للتعليم بأكادير، أن لجنة تحقيق ستحل غدا صباحا إلى داخلية الثانوية الإعدادية الزيتون بالتامري "شمال أكادير"، بعد زيارته لتلميذ يرقد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني كان يدرس بالإعدادية المذكورة ويستفيذ من السكن بالداخلية التابعة لها.



وصرح أحد أقرباء التلميذ حسب فيديو بث على "اليوتيوب" عن تعرض "أحمد أوبلا" الذي يدرس بالصف الثاني من السلك الإعدادي مساء الأربعاء الماضي بداخلية ثانوية إعدادية الزيتون بالتامري لحادث مؤلم نتج عنه إصابة في الرأس داخل مرقد الداخلية التي يقطن فيها.



وحسب ذات المصدر، وإستنادا "لأقوال بعض التلاميذ الداخليين أن الضحية طلب الإذن من المسؤول بالمرقد من أجل تركه ينام مبكرا لسبب مرضه على مستوى أذنه، ليتفاجئوا بالحالة المزرية التي رأوا فيها التلميذ المصاب وكثرة الدماء بالغرفة بعد رجوعهم من فترة المراجعة ".



وأضافت ذات المصادر "بأن التلاميذ قاموا بإيصال خبر الحادث للحارس العام بالداخلية من أجل التدخل، لكن هذا الأخير لم يقم بدوره في إعلام جمعية الأباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالثانوية وكذا المصالح الطبية بالتامري قصد إرساله للعلاج".



وأوضحت ذات المصادر، أن عائلة التلميذ وجدت إبنها فوق سريره بالداخلية في حالة حرجة وبين الحياة والموت في غياب مسؤولي الداخلية ،حيث تم نقله على وجه السرعة الى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني من أجل لتلقي الفحوصات الضرورية.



هذا، وأضاف المدير الإقليمي للتعليم بأكادير، أن تقرير اللجنة التي ستزور الداخلية غدا هي التي ستكشف الستار عن الواقعة، مؤكدا أن نيابة الصحة بالمدينة وأطر المستشفى قاموا باللازم مع التلميذ، وأنه وقف على حالته الصحية بعد الزيارة التي قام بها للضحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.