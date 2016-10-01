أعضاء من حزب بنعبدالله يصفون اجتماعه مع اللجنة المركزية بالصوري

بعد دعوتهم السابقة إلى ''إطلاق المبادرات الفردية والجماعية لإنقاذ الحزب من حالة التردي والانهيار''، عاد أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية إلى اتهام قيادة الحزب ''بالاستمرار في نهجها التحكمي قصد تمييع

شوف تيفي

بعد دعوتهم السابقة إلى "إطلاق المبادرات الفردية والجماعية لإنقاذ الحزب من حالة التردي والانهيار"، عاد أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية إلى اتهام قيادة الحزب "بالاستمرار في نهجها التحكمي قصد تمييع وتوجيه النقاش ومواصلة اختياراتها السياسية والتنظيمية التي أوصلت الحزب إلى حالة من الاندحار والتردي والضياع الفكري والانحراف السياسي"، على حد تعبير بلاغهم الصادر اليوم الأحد، والذي تزامن مع انعقاد اللجنة المركزية للحزب، اليوم الأحد. وأضاف الأعضاء في بلاغهم،" أن لا شيء يعلو فوق مصالح قيادة الحزب الانتهازية والوصولية"، واصفين الاجتماع بـ"الصوري"، مشيرا إلى أنه لم يسمح لمعارضي قيادة الحزب من مناقشة ما سموه بالأزمة البنيوية المركبة التي يعيشها الحزب.

وتابع البلاغ، أن أشغال الدورة "تم اختزالها في حشد التصويت لترسيم قرار المشاركة في الحكومة الذي تم اتخاذه أسابيع قبل الحملة الانتخابية، وهو ما يبرر حالة هستيريا الاستوزار في صفوف القيادة الحزبية التي لا هم لها سوى الجشع وإشباع غرائز المحظوظين".

وأعلن الموقعون على البلاغ، مقاطعة النقاش من داخل أشغال اللجنة المركزية، حرصا منهم على عدم المساهمة في التأثيث لمشهد درامي يعمق مذبح حزب التقدم والاشتراكية متشبثين بموقفهم الذي عبروا عنه منذ 2011 والقاضي بعدم المشاركة في حكومة تقوم على أساس تحالفات هجينة وغير طبيعية".