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اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 20:54 اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل | دولي
اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل
ذكرت جريدة (D H) البلجيكية أن شابة مغربية (19 سنة) تعرضت نهاية الأسبوع، لجريمة الاغتصاب بحي مولنبيك ببروكسل.

شوف تيفي

ذكرت جريدة (D H) البلجيكية أن شابة مغربية (19 سنة) تعرضت نهاية الأسبوع، لجريمة الاغتصاب بحي مولنبيك ببروكسل.

وحسب الجريدة فإن الضحية التي كانت في زيارة لعائلتها التي تقطن بحي مولنبيك ضلت الطريق، فاقترح عليها شخص مرافقتها إلى بيت أختها ليقوم باغتصابها داخل سيارته.

وأوضح المصدر ذاته أن الجاني، الذي لم تعرف هويته بعد، قام بسلب الضحية هاتفها النقال ومحفظة النقود وحوالي 550 أورو وكذا جواز سفرها.

وقد لجأت الضحية، التي لا تتحدث لا فرنسية ولا الهولندية، إلى الدائرة الأمنية المركزية للحي غير أنه طلب منها مغادرة المكان.

وأكدت الجريدة أن الضحية، وأمام انهيار حالتها النفسية حاولت الرمي بنفسها في إحدى القنوات لولا تدخل أحد الأشخاص الذي قام بإخطار الإسعاف.

وقد تمكنت الضحية من لقاء أختها بالمستشفى، ولم يتم لحد الآن تحديد هوية الجاني.

 

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