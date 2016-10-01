السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إحباطها لهجوم إرهابي كان سيستهدف بسيارة مفخخة ملعب (الجوهرة) بمحافظة جدة وذلك خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والاماراتي يوم 11 أكتوبر الجاري

شوف تيفي: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إحباطها لهجوم إرهابي كان سيستهدف بسيارة مفخخة ملعب (الجوهرة) بمحافظة جدة وذلك خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والاماراتي يوم 11 أكتوبر الجاري برسم اقصائيات كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018).

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الأمني بالوزارة قوله في بيان "إن الجهات المختصة تلقت معلومات تفيد بوجود تهديد يستهدف الملعب الذي أقيمت عليه مباراة المنتخبين في 11 أكتوبر الجاري".

وأوضح أن الجهات المختصة تعاملت مع التهديد بأقصى درجات الجدية وفرضت على الفور مزيدا من التعزيزات والتدابير على كامل محيط الملعب بهدف "التعامل الحاسم مع أي حالة اشتباه يتم رصدها وضاعفت في الوقت ذاته من جهودها الميدانية بحثا وتقصيا عن الأطراف المشتبه بعلاقتهم بالتهديد".

وأكد المتحدث أنه بناء على هذه التدابير والاحتياطات، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم قبل تنفيذ العملية وهم باكستانيان اثنان وسوري وسوداني.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد عن تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم (داعش) الإرهابي تسعى لاستهداف رجال الأمن.