عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

علمت ''شوف تيفي'' أن الزعيم التاريخي لتجربة حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي، دخل المستشفى من جديد عشية الجمعة الماضية للخضوع إلى تحليلات طبية دقيقة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الزعيم التاريخي لتجربة حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي، دخل المستشفى من جديد عشية الجمعة الماضية للخضوع إلى تحليلات طبية دقيقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن صحة عبد الرحمان اليوسفي لا تدعو للقلق، بل على العكس أضحى أحسن مما كان عليه ، حيث إنتقل إلى منزله الخاص بعد موافقة الطاقم الطبي المشرف على تتبع حالته الصحية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الطاقم الطبي المشرف على اليوسفي منع عنه الزيارة بشكل كامل، بل إن مغادرة الكاتب الأول السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي المستشفى عشية اليوم تمت في سرية تامة وبشروط من الطبيب المعالج بالخضوع للراحة التامة.

وقالت ذات المصادر، أن التحليلات التي خضع لها عبد الرحمان اليوسفي عشية اليوم بالرباط على يد أخصائيين من خارج المستشفى وبتعليمات عليا، أكدت أن زعيم اليساريين بدأ يستعيد عافيته، لكن المختصين طالبوه بالراحة التامة ومنعوا عنه الزيارة حتى في منزله الخاص.