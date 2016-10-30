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بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة ''محسن فكري''
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 20:17 بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري | مجتمع
بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة ''محسن فكري''
على غرار مجموعة من المدن، خرجت ساكنة الدار البيضاء للإحتجاج على الطريقة التي توفي بها بائع السمك المرحوم ''محسن فكري''.

شوف تيفي 

على غرار مجموعة من المدن، خرجت ساكنة الدار البيضاء للإحتجاج على الطريقة التي توفي بها بائع السمك المرحوم "محسن فكري".

وإنطلقت في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية بساحة ماريشال، بعد إنتهاء مسرحية تصور الطريقة المأساوية التي توفي بها المرحوم.

ورفع المحتجون الذين ينتمون إلى تيارات سياسية وإسلامية رفقة مواطنين عاديين حجوا بالمئات للمشاركة في الشكل الإحتجاجي، مطالبين بالقصاص من المتهمين المتسببين في فاجعة وفاة من وصفوه "بشهيد الحكرة".

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري

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