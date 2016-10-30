عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه

شب حريق مهول بأحد المنازل بمنطقة الحي المحمدي ،مساء اليوم الأحد ،دون أن يخلف ضحايا في الأرواح.

شوف تيفي

شب حريق مهول بأحد المنازل بمنطقة الحي المحمدي ،مساء اليوم الأحد ،دون أن يخلف ضحايا في الأرواح.

و حسب مصادر "شوف تيفي"،تعود أسباب اندلاع الحريق إلى مسخن الماء الذي انفجر داخل منزل واقع بديور المنزه بالحي المحمدي.

و لم يخلف الحادث، خسائر مادية بل وقفت "شوف تيفي" بعد إخماد الحريق على خسائر مادية جسيمة.