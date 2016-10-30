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عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 19:38 عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه
شب حريق مهول بأحد المنازل بمنطقة الحي المحمدي ،مساء اليوم الأحد ،دون أن يخلف ضحايا في الأرواح.

شوف تيفي

شب حريق مهول بأحد المنازل بمنطقة الحي المحمدي ،مساء اليوم الأحد ،دون أن يخلف ضحايا في الأرواح.

و حسب مصادر "شوف تيفي"،تعود أسباب اندلاع الحريق إلى مسخن الماء الذي انفجر داخل منزل واقع بديور المنزه بالحي المحمدي.

و لم يخلف الحادث، خسائر مادية بل وقفت "شوف تيفي" بعد إخماد الحريق على خسائر مادية جسيمة.

حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي

حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي

حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي

حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي

حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب خسائر مادية حريق

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