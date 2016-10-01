عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من ملف الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت اليوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من ملف الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت اليوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.

و كشفت مصادرنا، أن هذه المفاوضات لا زالت مستمرة مع الفتاة الفرنسية ترفض نقاش التنازل بمقابل مادي كبير عُرض عليها...

و من خلال هذه المفاوضات قالت مصادرنا إن هناك احتمال كبير أن تنتهي بالإعلان عن مفاجأة سارة، تُمكن لمجرد من حريته .

هذا و من المنتظر أن يمثل لمجرد يوم غد الاثنين أمام قاضي الاستئناف بقصر العدالة بباريس في مواجهة مع المشتكية.

للإشارة، كانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت صاحب أغنية "إنتي باغية واحد "، صباح الأربعاء في فندق "ماريوت شانزيليزيه" في الدائرة الثامنة بباريس، بعد أن تقدمت فتاة في العشرين من العمر من جنسية فرنسية بشكوى للشرطة، واتهمت لمجرد باحتجازها والاعتداء جنسياً عليها، وكانت الفتاة، حسب مصادر الشرطة الفرنسية، قد تمكنت من الهرب من الغرفة التي يقيم فيها لمجرد والتجأت إلى مكتب الاستقبال في الفندق وقام هؤلاء بإبلاغ الشرطة بالواقعة