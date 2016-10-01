 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل | دولي

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة | دولي

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية | بوليتيك

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري | مجتمع

بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة ''محسن فكري''

عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..حريق يلتهم منزلا بالحي المحمدي هذه أسبابه

عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم محسن فكري | بوليتيك

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم ''محسن فكري''

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة | بوليتيك

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 19:23 عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش | ثقافة و فنون
عاجل و غير سار:الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها ترفض التنازل و ها علاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من ملف الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت اليوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من ملف الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، رفضت اليوم الأحد التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.

و كشفت مصادرنا، أن هذه المفاوضات لا زالت مستمرة مع الفتاة الفرنسية ترفض نقاش التنازل بمقابل مادي كبير عُرض عليها...

و من خلال هذه المفاوضات قالت مصادرنا إن هناك احتمال كبير أن تنتهي بالإعلان عن مفاجأة سارة، تُمكن لمجرد من حريته .

هذا و من المنتظر أن يمثل لمجرد يوم غد الاثنين أمام قاضي الاستئناف بقصر العدالة بباريس في مواجهة مع المشتكية.

للإشارة، كانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت صاحب أغنية "إنتي باغية واحد "، صباح الأربعاء في فندق "ماريوت شانزيليزيه" في الدائرة الثامنة بباريس، بعد أن تقدمت فتاة في العشرين من العمر من جنسية فرنسية بشكوى للشرطة، واتهمت لمجرد باحتجازها والاعتداء جنسياً عليها، وكانت الفتاة، حسب مصادر الشرطة الفرنسية، قد تمكنت من الهرب من الغرفة التي يقيم فيها لمجرد والتجأت إلى مكتب الاستقبال في الفندق وقام هؤلاء بإبلاغ الشرطة بالواقعة

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لمجرد رفضت التنازل اغتصاب قضية فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها | ثقافة و فنون

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها

بعد سجنه.. الفنان المغربي سعد لمجرد يتلقى خبرا حزينا داخل زنزانته بسجن Fleury-Mérogis بباريس | ثقافة و فنون

بعد سجنه.. الفنان المغربي سعد لمجرد يتلقى خبرا حزينا داخل زنزانته بسجن Fleury-Mérogis بباريس

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد

عاجل.. هذا أول ما قاله كاتم أسرار سعد لمجرد بعد حبس المعلن يتهمة الاغتصاب بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل.. هذا أول ما قاله كاتم أسرار سعد لمجرد بعد حبس المعلن يتهمة الاغتصاب بفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شبا مغربي غيور..هاذو لي صايبو لينا اللوغو ب300 مليون كون عطاوني غير مليون و نصف كون رسمت ليهم كازا كاملة | بــووز
منذ 22 دقيقة

شبا مغربي غيور..هاذو لي صايبو لينا اللوغو ب300 مليون كون عطاوني غير مليون و نصف كون رسمت ليهم كازا كاملة

شاب مغربي كيقلد بنكيران..شوفو أشنو قال (فيديو) | بــووز

شاب مغربي كيقلد بنكيران..شوفو أشنو قال (فيديو)

استمتعو بإبداعات المغاربة فترجمة مثال:كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو بالفرنسية | مثل فشي شكل

استمتعو بإبداعات المغاربة فترجمة مثال:''كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو'' بالفرنسية

الجواهري لشوف تيفي:wecasablanca مجرد عمل فني و من حق أي واحد ينتاقذو | خارج البلاطو

الجواهري لشوف تيفي:wecasablanca مجرد عمل فني و من حق أي واحد ينتاقذو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل | دولي
منذ 26 دقيقة

اغتصاب مغربية بطريقة وحشية ببروكسيل و هذه التفاصيل

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة | دولي

السلطات السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف ملعب (الجوهرة) بجدة

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية | بوليتيك

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة محسن فكري | مجتمع

بالصور.. وقفة إحتجاجية بالدار البيضاء تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاة ''محسن فكري''

﻿ ﻿
اليوم 20:42 GMT

عاجل : من جديد عبد الرحمان اليوسفي يدخل المستشفى ويغادره بعد تحسن حالته الصحية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.