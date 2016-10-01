مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم ''محسن فكري''

خرجت ساكنة مدينة الرباط عشية اليوم في مسيرة إحتجاجية جابت شارع محمد الخامس في إتجاه مقر البرلمان للتنديد بوفاة بائع السمك ''محسن فكري'' بشاحنة للنفايات بعد فرمه من طرف آلة تدوير الأزبال بالشاحنة.

شوف تيفي



خرجت ساكنة مدينة الرباط عشية اليوم في مسيرة إحتجاجية جابت شارع محمد الخامس في إتجاه مقر البرلمان للتنديد بوفاة بائع السمك "محسن فكري" بشاحنة للنفايات بعد فرمه من طرف آلة تدوير الأزبال بالشاحنة.

وأفاد موفد "شوف تيفي" من قلب الشكل الإحتجاجي "أن عشرات الأشخاص حجوا لشارع محمد الخامس كنقطة للإلتقاء قبل تنظيم المسيرة الإحتجاجية في إتجاه مقر البرلمان ذهابا وإيابا على طول الشارع المذكور".

وأكد ذات المصدر، أن المشاركين في الوقفة الإحتجاجية عبروا عن غضبهم الشديد من بشاعة حادثة وفاة المرحوم محسن فكري، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومن أعلى المستويات، يصدر تقريرا مفصلا عن المتهمين في الواقعة، حيث رفع الحاضرون شعارات تطالب بعقاب المسؤولين عن الفاجعة وعم وضع التقرير الذي ستصدره الجهات المختصة في الرفوف كالتحقيقات السابقة.

وأضاف ذات المصدر، أن المسيرة الإحتجاجية عرفت مشاركة الأطر المعطلة وبعض الوجوه السياسية والحزبية والحقوقية.