من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما علقت نفسها بحبل بمنزل أسرتها في ظروف غامضة بمدينة الدشيرة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن تلميذة لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما علقت نفسها بحبل بمنزل أسرتها في ظروف غامضة بمدينة الدشيرة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

وأضافت مصادر مطلعة، أن التلميذة البالغة من العمر 13 سنة، تتابع دراستها بإحدى الثانويان الإعدادية المحلية بالدشيرة، نقلت بعد العثور عليها معلقة يوم أمس السبت بحبل بمنزل أسرتها، إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان من أجل إنقاذ حياتها لكنها فارقت الحياة.

وأوضحت ذات المصادر، أنه لحد الساعة تجهل الظروف التي دفعت بالتلميذة إلى الإنتحار، لكن تحقيقا في الواقعة سيكون هو الكفيل بمعرفة الأسباب، لكن المعطيات الأولية ترجح أن تكون التلميذة قد عمدت إلى شنق نفسها بالمنزل في غفلة من عائلتها.

وإرتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، ظاهرة الإنتحار بعمالة إنزكان أيت ملول والمناطق المجاورة، وسط تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع السوسي.