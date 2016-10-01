نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة

ثمن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، الخطوات الهادفة إلى توسيع الأغلبية إلى أحزاب ''الصف الوطني والديمقراطي، وتحديدا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي'' مشيرا الى أن

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ثمن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، الخطوات الهادفة إلى توسيع الأغلبية إلى أحزاب "الصف الوطني والديمقراطي، وتحديدا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي" مشيرا الى أن الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، "لا تزال في طورها المبدئي، و لم تتم بعد مباشرة التفاصيل، في انتظار أن تستكمل الأحزاب السياسية المرتقب أن تشارك في هذه التجربة توضيح مواقفها من خلال هيئاتها المسؤولة".

وأضاف نبيل بن عبد الله خلال تقديمه اليوم الأحد بسلا تقرير المكتب السياسي لحزب الكتاب بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنته المركزية، إن الأسباب التي جعلت الحزب يشارك في أول حكومة في إطار دستور 2011، "لا تزال قائمة" مسجلا أن اقتناع الحزب بضرورة السير في اتجاه استكمال النهج الذي سار فيه منذ خمس سنوات، "لا يستثني التفكير، مليا، الأسباب التي جعلته لا يستفيد من النتائج الايجابية جدا لعمل وزرائه في القطاعات الاجتماعية التي أشرفوا على تدبيرها".

وأكد نبيل بن عبد الله حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموقع الطبيعي للحزب يكمن في مواصلة التجربة الحكومية ومواكبتها بنفس إصلاحي من أجل "متابعة أوراش الإصلاحات الديمقراطية والتنموية".