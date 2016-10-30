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بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 17:59 بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها | ثقافة و فنون
بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها
أطلق متضامنون مع الفنان المغربي سع لمجرد، اليوم الأحد، عريضة تضامنية من فرنسا عبر موقع مشهور تدعو إلى إطلاق سراح الفنان المغربي من خلال جمع أكثر عدد ممكن من التوقيعات.

شوف تيفي

أطلق متضامنون مع الفنان المغربي سع لمجرد، اليوم الأحد، عريضة تضامنية من فرنسا عبر موقع مشهور تدعو إلى إطلاق سراح الفنان المغربي من خلال جمع أكثر عدد ممكن من التوقيعات.

و من بين أبرز الموقعين على العريضة التي تم إطلاقها تحت شعار "كلنا من أجل إطلاق سراح لمجرد"،كما عاينت شوف تيفي" محمود لمسفر المسؤول عن البرمجة الفنية العربية بمهرجان موازين إلى جانب فنانين آخرين .

للإشارة،يتواجد لمعلم في أحد أكبر السجون الفرنسية بتهمة اغتصابه فتاة من جنسية فرنسية

سعد لمجرد

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شوف تيفي المغرب اطلاق سراح عريضة

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