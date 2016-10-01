تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن سيارة أجرة من الحجم الصغير تعرضت بحر هذا الأسبوع للسرقة.
وبحسب مصادرنا، فإن الطاكسي وهو من نوع 205 ويحمل رقم 2356 ، تمت سرقته من طرف مجهولين.
و لم يتم لحدود اليوم الأحد توقيف سارق الطاكسي،الذي من المحتمل أن يستغل سيارة الأجرة في ارتكاب أفعال إجرامية تهدد ساكنة البيضاء من قبيل خطف النساء و اغتصابهن أو سرقة ممتلكات المواطنين.
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