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تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 17:55 تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش | حوادث و حقوق
تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش
علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة أجرة من الحجم الصغير تعرضت بحر هذا الأسبوع للسرقة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن سيارة أجرة من الحجم الصغير تعرضت بحر هذا الأسبوع للسرقة.

وبحسب مصادرنا، فإن الطاكسي وهو من نوع 205 ويحمل رقم 2356 ، تمت سرقته من طرف مجهولين.

و لم يتم لحدود اليوم الأحد توقيف سارق الطاكسي،الذي من المحتمل أن يستغل سيارة الأجرة في ارتكاب أفعال إجرامية تهدد ساكنة البيضاء من قبيل خطف النساء و اغتصابهن أو سرقة ممتلكات المواطنين.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طاكسي خطف سرقة

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