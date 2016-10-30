 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم محسن فكري | بوليتيك

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم ''محسن فكري''

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة | بوليتيك

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها | ثقافة و فنون

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها

تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش | حوادث و حقوق

تحذير هام للمغاربة..عنداكم تركبو فطاكسي صغير 205 فكازا و ها علاش

بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري | مجتمع

بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري

بعد سجنه.. الفنان المغربي سعد لمجرد يتلقى خبرا حزينا داخل زنزانته بسجن Fleury-Mérogis بباريس | ثقافة و فنون

بعد سجنه.. الفنان المغربي سعد لمجرد يتلقى خبرا حزينا داخل زنزانته بسجن Fleury-Mérogis بباريس

بث مبـــاشر.. شاهد مراسيم جنازة بائع السمك المرحوم محسن فكري | بووز

بث مبـــاشر.. شاهد مراسيم جنازة بائع السمك المرحوم ''محسن فكري''

بالفيديو بن كيران : أخنوش شخصية عملية ولطيفة وتتمتع بالمصداقية | بوليتيك

بالفيديو بن كيران : أخنوش شخصية عملية ولطيفة وتتمتع بالمصداقية

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 17:23 بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري | مجتمع
بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري
نظمت ساكنة إقليم الحسيمة اليوم الأحد جنازة حاشدة لتشييع جثمان الراحل محسن فكري الذي لفظ أنفاسه مساء الجمعة الماضية تحث آلة ضغط وتدوير الأزبال بشاحنة لنقل النفايات.

شوف تيفي

نظمت ساكنة إقليم الحسيمة اليوم الأحد جنازة حاشدة لتشييع جثمان الراحل محسن فكري الذي لفظ أنفاسه مساء الجمعة الماضية تحث آلة ضغط وتدوير الأزبال بشاحنة لنقل النفايات.

وإنطلقت منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد، جماهير غفيرة ملأت جميع الطرق المؤدية إلى مسقط رأس المرحوم إمزورن، حيث هبت الساكنة في مسيرات إحتجاجية من الحسيمة وبوكيدارن وايت يوسف بن علي وبني بوعياش في إتجاه منطقة إمزورن للمشاركة في الجنازة، بل هناك من إستعان بسيارته للتنقل من مدن مجاورة رغم الحرارة المرتفعة.

وتخلل تشييع الجنازة شعارات قوية منددة بما تعرض له محسن فكري، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة في مقتله ومحاسبة من أسموهم بالمتورطين من قريب أو بعيد في الحادثة حيث تجمعت الوفود البشرية أمام منزل الشهيد وبالمنطقة المحاذية للمقبرة بمدينة إمزورن.

هذا، وبعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة لعائلة المرحوم محسن فكري، تخللتها أوامر بتطبيق القانون بصرامة في حق المتورطين في مقتل محسن فكري، فيما حل وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس ببيت المرحوم لتقديم التعازي والمساواة لعائلته الصغيرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة الأزبال الجماهير الجنازة مسيرات إمزورن شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هذه هي شهادة وفاة بائع السمك المرحوم محسن فكري(صورة حصرية) | مجتمع

عاجل:هذه هي شهادة وفاة ''بائع السمك'' المرحوم محسن فكري(صورة حصرية)

مباشرة شاهد مراسيم جنازة بائع السمك المرحوم محسن فكري | مجتمع

مباشرة شاهد مراسيم جنازة بائع السمك '' المرحوم محسن فكري''

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الدار البيضاء.. جمهورسعد لمجرد يوجه رسالة قوية للقضاء الفرنسي | بــووز
منذ 3 دقائق

من الدار البيضاء.. جمهورسعد لمجرد يوجه رسالة قوية للقضاء الفرنسي

مول البندير: هاذوك لكينتاقدوني غير كيشهروني | بــووز

مول البندير: هاذوك لكينتاقدوني غير كيشهروني

جماهير سعد لمجرد تتساءل:بغينا نعرفو علاش الفنانين المغاربة متضامنوش مع لمجرد؟ | بــووز

جماهير سعد لمجرد تتساءل:بغينا نعرفو علاش الفنانين المغاربة متضامنوش مع لمجرد؟

معانا فنان:أسرار المولود الجديد للفنان المغربي حميد الحضري حصريا على شوف تيفي | معانا فنان

معانا فنان:أسرار المولود الجديد للفنان المغربي حميد الحضري حصريا على شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم محسن فكري | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

مسيرة إحتجاجية بالرباط لمعاقبة المسؤولين عن وفاة المرحوم ''محسن فكري''

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تلميذة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة إنزكان

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة | بوليتيك

نبيل بن عبد الله يثمن إنفتاح رئيس الحكومة على حزبي الميزان والوردة

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها | ثقافة و فنون

بالصور..عريضة لإطلاق سراح سعد لمجرد..هؤلاء وقعوا عليها

﻿ ﻿
اليوم 13:16 GMT

عاجل:الملك يعزي أسرة بائع السمك و يطالب بفتح تحقيق عاجل و تطبيق القانون بصرامة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.