بالصور : موكب جنائزي حاشد للمرحوم محسن فكري

نظمت ساكنة إقليم الحسيمة اليوم الأحد جنازة حاشدة لتشييع جثمان الراحل محسن فكري الذي لفظ أنفاسه مساء الجمعة الماضية تحث آلة ضغط وتدوير الأزبال بشاحنة لنقل النفايات.

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نظمت ساكنة إقليم الحسيمة اليوم الأحد جنازة حاشدة لتشييع جثمان الراحل محسن فكري الذي لفظ أنفاسه مساء الجمعة الماضية تحث آلة ضغط وتدوير الأزبال بشاحنة لنقل النفايات.

وإنطلقت منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد، جماهير غفيرة ملأت جميع الطرق المؤدية إلى مسقط رأس المرحوم إمزورن، حيث هبت الساكنة في مسيرات إحتجاجية من الحسيمة وبوكيدارن وايت يوسف بن علي وبني بوعياش في إتجاه منطقة إمزورن للمشاركة في الجنازة، بل هناك من إستعان بسيارته للتنقل من مدن مجاورة رغم الحرارة المرتفعة.

وتخلل تشييع الجنازة شعارات قوية منددة بما تعرض له محسن فكري، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة في مقتله ومحاسبة من أسموهم بالمتورطين من قريب أو بعيد في الحادثة حيث تجمعت الوفود البشرية أمام منزل الشهيد وبالمنطقة المحاذية للمقبرة بمدينة إمزورن.

هذا، وبعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة لعائلة المرحوم محسن فكري، تخللتها أوامر بتطبيق القانون بصرامة في حق المتورطين في مقتل محسن فكري، فيما حل وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس ببيت المرحوم لتقديم التعازي والمساواة لعائلته الصغيرة.