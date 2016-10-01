بعد سجنه.. الفنان المغربي سعد لمجرد يتلقى خبرا حزينا داخل زنزانته بسجن Fleury-Mérogis بباريس

نقل محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، خبرا محزنا لموكله داخل السجن الذي يتواجد به بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة عشرينية من جنسية فرنسية.

شوف تيفي:م غ

نقل محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، خبرا محزنا لموكله داخل السجن الذي يتواجد به بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة عشرينية من جنسية فرنسية.

و قال المحامي في تصريح نقلته عنه جريدة Atlas info ، أن قاضي التحقيق الفرنسي توصل بفاكس عاجل من نظيره الأمريكي حول تهم اغتصاب لمجرد في حق مواطنة أمريكية بنيويورك عام 2010.

و حسب ذات المصدر، طالب القضاء الأمريكي من خلال ذات الرسالة، بتسلم الفنان المغربي لمحاكمته بتهمة اغتصاب احدى المواطنات الأمريكية.

من جانبهم كان محامو المغني المغربي، سعد لمجرد، قد استأنفوا قرار القاضي بإيداع موكلهم الفنان المغربي السجن استنادا على اتهامات مشكوك فيها حسب تعبيرهم.

وشددوا أيضا على أن الاستئناف الذي تم التقدم به يتعين النظر فيه يوم الاثنين من قبل محكمة الاستئناف والبت فيه خلال أجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.

للإشارة ،كان المغني المغربي قد اعتقل الأربعاء الماضي ووضع رهن الحراسة النظرية ، عقب شكاية تقدمت بها سيدة متهمة إياه ب"العنف الجنسي ".