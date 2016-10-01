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بالفيديو بن كيران : أخنوش شخصية عملية ولطيفة وتتمتع بالمصداقية
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 15:53 بالفيديو بن كيران : أخنوش شخصية عملية ولطيفة وتتمتع بالمصداقية | بوليتيك
بالفيديو بن كيران : أخنوش شخصية عملية ولطيفة وتتمتع بالمصداقية
صرح عبد الإله بن كيران بعد ختام لقائه الأول مع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن '' أخنوش شخصية لطيفة ويتمتع بالمصداقية''.

شوف تيفي

صرح عبد الإله بن كيران بعد ختام لقائه الأول مع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن " أخنوش شخصية لطيفة ويتمتع بالمصداقية".

وتابع بن كيران تصريحه قبل قليل من يوم الأحد، أن أخنوش سيعطي معنا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار .

وقال بن كيران أن "الأمور مع عزيز أخنوش حول المشاورات لتشكيل الحكومة ستكون إيجابية".

هذا، وحل عزيز أخنوش صبيحة اليوم الأحد وحيدا، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بعد إنتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، للبدء بأول لقاء تشاوري مع رئيس الحكومة المكلف.

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بن كيران أخنوش المصداقية الحكومة المشاورات شوف تيفي

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