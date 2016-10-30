عاجل:هذه هي شهادة وفاة ''بائع السمك'' المرحوم محسن فكري(صورة حصرية)

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" اليوم السبت، بصورة لشهادة وفاة "بائع السمك" المرحوم محسن فكري الذي توفي داخل حافلة لنقل الأزبال ليلة الجمعة بعد مصادرة شحنة من سلعته.
وتكشف شهادة التقرير الطبي الذي أشرف عليه المستشفى الجهوي بالحسيمة،حجم الضرر الذي لحق بالراحل، تفاصيل أكثر أنظر شهادة الوفاة التي توصلنا بها.
و كان وزير الداخلية قد حل صباحا بمنزل المرحوم بأوامر ملكية،حيث أبلغ ،عائلة الفقيد أنه سيتم إجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته.
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