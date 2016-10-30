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عاجل:صورة حصرية تجمع وزير الداخلية بوالد المرحوم محسن فكري في قلب منزله بالحسيمة
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 15:10 عاجل:صورة حصرية تجمع وزير الداخلية بوالد المرحوم محسن فكري في قلب منزله بالحسيمة | بوليتيك
عاجل:صورة حصرية تجمع وزير الداخلية بوالد المرحوم محسن فكري في قلب منزله بالحسيمة
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة حصرية من قلب منزل ''بائع السمك'' المرحوم محسن فكري، في جلسة جمعت صباح اليوم الأحد، بين وزير الداخلية محمد حصاد و الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية ووالد المرحوم و ذلك

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على صورة حصرية من قلب منزل "بائع السمك" المرحوم محسن فكري، في جلسة جمعت صباح اليوم الأحد، بين وزير الداخلية محمد حصاد و الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية ووالد المرحوم و ذلك قبل انطلاق مراسيم الجنازة.

و كان وزير الداخلية قد حل صباحا بمنزل المرحوم بعد بأوامر ملكية،حيث أبلغ ،عائلة الفقيد أنه سيتم إجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته.

عاجل:صورة حصرية تجمع وزير الداخلية بوالد المرحوم محسن فكري في قلب منزله بالحسيمة

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شوف تيفي المغرب الملك الحسيمة فكري بائع السمك

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