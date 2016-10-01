عاجل وبالفيديو : عزيز أخنوش يرهن دخول الأحرار للحكومة بلقاءات قادمة مع بن كيران

صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد إنتهاء أول لقاء له مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن اللقاءات المقبلة ستكون هي الفيصل في دخول الحزب للحكومة.

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صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد إنتهاء أول لقاء له مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن اللقاءات المقبلة ستكون هي الفيصل في دخول الحزب للحكومة.

وأكد عزيز أخنوش أن" هذا اللقاء أولي ستعقبه لقاءات أخرى هي التي ستحدد موقف الحزب"

وقال أخنوش عقب نهاية لقائه مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الأخير قدم له التهاني بعد إنتخابه كرئيس للحزب موضحا ان لقاءات تشاورية في الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن دخول حزب الحمامة للحكومة.

هذا، وحل عزيز أخنوش إلى مقر المركزي لحزب المصباح وحيدا صباح اليوم الأحد دون أي قيادي آخر بحزب التجمع الوطني للاحرار، حيث وجد في إستقباله مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.