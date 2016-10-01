عاجل : بن كيران يستقبل أخنوش لبدء مشاورات تشكيل الحكومة

حل في هذه اللحظات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية.

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حل في هذه اللحظات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية.

وقدم عزيز أخنوش إلى المقر المركزي لحزب المصباح وحيدا دون أي قيادي آخر بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث وجد في إستقباله مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

وينعقد في هذه اللحظات داخل المقر المركزي للبيجيدي، إجتماع مغلق بين عزيز أخنوش وعبد الإله بن كيران مرفوقا بوزير الإتصال السابق مصطفى الخلفي.