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عاجل:الملك يعزي أسرة بائع السمك و يطالب بفتح تحقيق عاجل و تطبيق القانون بصرامة
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 13:16 عاجل:الملك يعزي أسرة بائع السمك و يطالب بفتح تحقيق عاجل و تطبيق القانون بصرامة | بوليتيك
عاجل:الملك يعزي أسرة بائع السمك و يطالب بفتح تحقيق عاجل و تطبيق القانون بصرامة
على خلفية الحادث الأليم الذي أودى بحياة بائع السمك ''محسن فكري''، أصدر اليوم الأحد الملك محمد السادس تعليماته الصارمة لوزير الداخلية محمد حصاد، بفتح تحقيق عاجل مع التطبيق الصارم للقانون في حق

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على خلفية الحادث الأليم الذي أودى بحياة بائع السمك "محسن فكري"، أصدر اليوم الأحد الملك محمد السادس تعليماته الصارمة لوزير الداخلية محمد حصاد، بفتح تحقيق عاجل مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته.

كما أعطى الملك ، تعليماته السامية لوزير الداخلية للتوجه اليوم الأحد 30 أكتوبر 2016 لمدينة الحسيمة لتقديم تعازي ومواساة جلالته إلى عائلة المرحوم.

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