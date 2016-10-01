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بن كيران : والد الضحية محسن فكري من مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولهذا طالبت أعضاء البيجيدي بعدم الإحتجاج
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 13:13 بن كيران : والد الضحية محسن فكري من مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولهذا طالبت أعضاء البيجيدي بعدم الإحتجاج | بوليتيك
بن كيران : والد الضحية محسن فكري من مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولهذا طالبت أعضاء البيجيدي بعدم الإحتجاج
صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم من أمام المقر المركزي لحزبه، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخلت على خط فاجعة وفاة بائع السمك مسحوقا بشاحنة للنفايات

شوف تيفي

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم من أمام المقر المركزي لحزبه، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخلت على خط فاجعة وفاة بائع السمك مسحوقا بشاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة.

وكشف بن كيران قبل قليل، أن والد الضحية من مؤسسي حزب العدالة والتنمية في المنطقة رفقة عدد من الأعضاء الآخرين، مؤكدا أن هذا حادث مؤسف والسلطات المختصة تقوم بواجبها.

وأضاف بن كيران أن الدولة تحركت في الموضوع بعد حلول الفرقة الوطنية بعين المكان، موضحا أن الحادث كان مؤسفا، وأنه قام بالواجب الذي تقتضيه الأخوة كأي مغربي إتجاه عائلة الضحية.

وقال بن كيران أنه وجه أعضاء حزبه بعدم الخروج للشارع للإحتجاج لأن المغرب دولة مؤسسات، ويجب إنتظار تقارير السلطات المختصة.

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بن كيران الإحتجاج الشارع البيجدي المغرب السلطات شوف تيفي

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اليوم 12:22 GMT

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