بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد

تضامنا مع قضية سعد لمجرد، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، اليوم الأحد صورة للفنان المغربي سعد لمجرد.

شوف تيفي:

تضامنا مع قضية سعد لمجرد، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الأحد صورة للفنان المغربي سعد لمجرد.

و قالت أصالة التي تربطها علاقة صداقة قوية بسعد على في تعليقها على الصورة " سعد المجرّد من أهذب الشباب اللي قابلتهم بحياتي... التقيت فيه بسهرات كتير والتقينا بسفر ودائماً كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائماً تصرّفه غايه بالتهذيب ... ورغم إنّي لاأؤمن بنظرية المؤامره إطلاقاً إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر... يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هذه الأزمة اللي تعبنا معه منها.."

و قبل أصالة، كانت الفنانة أحلام قد عبرت عن تضامنها الكبير مع سعد لمجرد في محنته،مؤكدة أن سعد كان ضحية مؤامرة .