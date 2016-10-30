 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري

عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

بث مباشر.. حصاد والشرقي الضريس في بيت المرحوم محسن فكري بالحسيمة | مجتمع

بث مباشر.. حصاد والشرقي الضريس في بيت المرحوم محسن فكري بالحسيمة

بالفيديو: زلزال عنيف يضرب إيطاليا صبيحة اليوم الأحد | دولي

بالفيديو: زلزال عنيف يضرب إيطاليا صبيحة اليوم الأحد

بعيدا عن التعصب قريبا من التعقل : من ضغط على زر شاحنة الأزبال التي أنهت حياة تاجر الأسماك بالحسيمة.. وهل طحن مو حقيقة أم مجرد ادعاء لإشعال فتنة هي أشد من القتل+صور | بوليتيك

بعيدا عن التعصب قريبا من التعقل : من ضغط على زر شاحنة الأزبال التي أنهت حياة تاجر الأسماك بالحسيمة..

فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش ! | بوليتيك

فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش !

عبد الفتاح السيسي رئيس مصر يزور المغرب الأسبوع المقبل.. وها علاش. | بوليتيك

عبد الفتاح السيسي رئيس مصر يزور المغرب الأسبوع المقبل.. وها علاش.

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 13:03 بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد | ثقافة و فنون
بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد
تضامنا مع قضية سعد لمجرد، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، اليوم الأحد صورة للفنان المغربي سعد لمجرد.

شوف تيفي:

تضامنا مع قضية سعد لمجرد، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الأحد صورة للفنان المغربي سعد لمجرد.

و قالت أصالة التي تربطها علاقة صداقة قوية بسعد على في تعليقها على الصورة " سعد المجرّد من أهذب الشباب اللي قابلتهم بحياتي... التقيت فيه بسهرات كتير والتقينا بسفر ودائماً كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائماً تصرّفه غايه بالتهذيب ... ورغم إنّي لاأؤمن بنظرية المؤامره إطلاقاً إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر... يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هذه الأزمة اللي تعبنا معه منها.."

و قبل أصالة، كانت الفنانة أحلام قد عبرت عن تضامنها الكبير مع سعد لمجرد في محنته،مؤكدة أن سعد كان ضحية مؤامرة .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أصالة سعد لمجرد باريس سجن أحلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. هذا أول ما قاله كاتم أسرار سعد لمجرد بعد حبس المعلن يتهمة الاغتصاب بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل.. هذا أول ما قاله كاتم أسرار سعد لمجرد بعد حبس المعلن يتهمة الاغتصاب بفرنسا

عاجل.. حجيب محيح في نفس الكباريه اللي سهر فيه المجرد في باريس ليلة الإعتقال | ثقافة و فنون

عاجل.. حجيب محيح في نفس الكباريه اللي سهر فيه المجرد في باريس ليلة الإعتقال

الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت تتضامن مع فكري وتطالب بسحب هاشتاغ | ثقافة و فنون

الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت تتضامن مع فكري وتطالب بسحب هاشتاغ

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش | ثقافة و فنون

عاجل:لطيفة رأفت ترفض تعويض سعد لمجرد في حفلة باريس بقصر المؤتمرات بعد اعتقاله و ها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل وبالفيديو.. حصاد و الشرقي الضريس في عناق حار مع والد محسن فكري في قلب منزله قبل مراسيم الدفن | زووم
منذ 27 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. حصاد و الشرقي الضريس في عناق حار مع والد محسن فكري في قلب منزله قبل مراسيم الدفن

بالفيديو.. أول ظهور لوالد بائع السمك محسن فكري لحظات قليلة قبل جنازة ابنه | زووم

بالفيديو.. أول ظهور لوالد بائع السمك محسن فكري لحظات قليلة قبل جنازة ابنه

بالفيديو.. وفاة شخص في حادث انهيار جسر بين ميلان وليكو | قنوات أخرى

بالفيديو.. وفاة شخص في حادث انهيار جسر بين ميلان وليكو

بالفيديو.. ريمون ونجوى قصة حب إنتهت على يد طبيب مهمل | قنوات أخرى

بالفيديو.. ريمون ونجوى قصة حب إنتهت على يد طبيب مهمل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

بالصورة: بعد حبسه بتهمة الاغتصاب بباريس..هذا ما قالته أصالة نصري لسعد لمجرد

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري

عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري | مجتمع

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

﻿ ﻿
اليوم 12:22 GMT

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.