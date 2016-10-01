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بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 12:42 عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري | مجتمع
عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري
أظهر شريط فيديو حصلت عليه ''شوف تيفي'' عناقا حارا بين كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس من أمام بيت أسرة الضحية محسن فكري، بعد نهاية الزيارة التضامنية التي قام

شوف تيفي

أظهر شريط فيديو حصلت عليه "شوف تيفي" عناقا حارا بين كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس من أمام بيت أسرة الضحية محسن فكري، بعد نهاية الزيارة التضامنية التي قام بها الوزيرين لأسرة المرحوم محسن فكري لحظات قليلة قبل دفنه.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فإن الوزيرين حلا صبيحة اليوم بمدينة الحسيمة، قبل التوجه نحو منطقة إيمزورن التي ينحدر منها الضحية محسن فكري، حيث قدم الوزيرين التعازي الحارة لوالد الفقيد ولأسرته الصغيرة.

وتأتي الزيارة التضامنية للوزيرين الذين أنهيا دعمهما لوالد الضحية وسط عناق حار من أمام المنزل، تزامنا و إستعداد الساكنة المحلية لإقامة جنازة لبائع السمك محسن فكري الذي فقد حياته مسحوقا بآلة تدوير الأزبال في شاحنة للنفايات.

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النفايات السمك ايمزورن حصاد الضحية شوف تيفي

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عاجل وبالفيديو : عناق حار بين حصاد و الضريس مع أب بائع السمك المرحوم محسن فكري

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اليوم 12:22 GMT

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

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