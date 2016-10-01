عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة مديونة من حجز حوالي6 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بأحد المستودعات السرية التي تقع في منطقة مديونة نواحي مدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي



تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة مديونة من حجز حوالي6 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بأحد المستودعات السرية التي تقع في منطقة مديونة نواحي مدينة الدار البيضاء.

و حسب مصدر خاص لـ "شوف تيفي" تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حجز الأكياس البلاستيكية المحظورة و هي في طريقها إلى إحدى المدن المغربية الكبرى،حيث يتم تسويقها سريا بـ 45 درهم بدل 20 درهم.



و تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها و تسويقها و استعمالها.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة في انتظار استكمال البحث.