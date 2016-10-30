عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

يحل في هذه اللحظات ببيت والد بائع السمك الذي توفي بشاحنة لنقل النفايات بمدينة الحسيمة كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس.

شوف تيفي



يحل في هذه اللحظات ببيت والد بائع السمك الذي توفي بشاحنة لنقل النفايات بمدينة الحسيمة كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فإن الوزيرين قاما بتقديم التعازي لأسرة محسن فكري ببيته المتواجد بمنطقة إيمزورن التي ينحدر منها الضحية، حيث إستقبل والد الضحية رفقة أسرته الصغيرة.

وتأتي الزيارة التضامنية للوزيرين الذين أنهيا دعمهما لوالد الضحية وسط عناق حار، تزامنا و إستعداد الساكنة المحلية لإقامة جنازة لبائع السمك محسن فكري الذي فقد حياته مسحوقا بآلة تدوير الأزبال في شاحنة للنفايات.