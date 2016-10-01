بالفيديو: زلزال عنيف يضرب إيطاليا صبيحة اليوم الأحد

ضرب زلزال جديد بقوة 6.6 على مقياس ريشتر اليوم الأحد شرق مدينة بيروجيا وسط إيطاليا، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بعد هزة أرضية سابقة بقوة 6.3 درجات ضربت منطقة ماركي في وسط إيطاليا مساء الأربعاء

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ضرب زلزال جديد بقوة 6.6 على مقياس ريشتر اليوم الأحد شرق مدينة بيروجيا وسط إيطاليا، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بعد هزة أرضية سابقة بقوة 6.3 درجات ضربت منطقة ماركي في وسط إيطاليا مساء الأربعاء الماضي.

ونقلت مصادر إعلامية من إيطاليا، أن زلزال اليوم الأحد أعنف من زلزال الأربعاء الماضي، لكن دون وقوع ضحايا بشرية لكن هناك خسائر مادية تتمثل أساسا في تشقق بعض البنايات التاريخية خاصة الكنائس.

ويأتي الزلزال الجديد بعد تحذير الهيئة الإيطالية المكلفة بتقييم المخاطر الكبرى من زلزال اليوم قد يتبع الهزتين اللتين شهدتهما إيطاليا هذا الأسبوع شبيه بالزلزال القوي الذي وقع أيضا في شهر غشت الماضي وأودى بحياة نحو 300 شخص.