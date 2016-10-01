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فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش !
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 10:11 فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش ! | بوليتيك
فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش !
في سياق ''تناقضاته'' المتتالية ، قام حزب العدالة والتنمية في شخص نبيل الأندلوسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمطالبة وزيري الداخلية والعدل والحريات بـ''فتح تحقيق جدي في حيثيات

شوف تيفي

في سياق "تناقضاته" المتتالية ، قام حزب العدالة والتنمية في شخص نبيل الأندلوسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمطالبة وزيري الداخلية والعدل والحريات بـ"فتح تحقيق جدي في حيثيات وملابسات الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري بمدينة الحسيمة" ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016.

الأندلوسي حسب ما نشره موقع البجيدي ، دعا في سؤال وجهه إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات ، إلى "التدخل العاجل لرد الحقوق إلى أهلها، وفتح تحقيق بمخرجات جدية، تُحمَّل المسؤولية فيها لكل من قصّر في واجبه المهني أو مارس شططا في استعمال السلطة، أو تجاوز حدود اختصاصاته".

وبنفس الطريقة "البنكيرانية" في الأسف لحيثيات وملابسات وفاة تاجر السمك الذي "دعسته حاوية ضاغطة للنفايات لشاحنة تابعة لشركة بيزورنو"، تساءل الأندلسي عن الجهة التي قامت بتشغيل هذه الآلة، والكيفية التي تم بها هذا الأمر، وعن "الأطراف المتورطة في هذا الفعل الذي كان سببا مباشرا في وفاة الضحية؟" .

وأكد الأندلوسي على ضرورة استحضار ظروف هذه الوفاة أثناء مجريات التحقيق، والمتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، "حتى يأخذ القانون مجراه، ويتابع كل مقصر في أداء مهامه وكل متجاوز لحدود اختصاصاته، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة"، يضيف الأندلوسي .

متتبعون استغربوا هذا الدور المزدوج للحزب ، وهل يحتاج وزير العدل الذي ينتمي للبيجيدي لمراسلة نفسه ومن حزبه ليتحرك ؟ الحزب الذي يترأس الحكومة هل يحتاج إلى مراسلة نفسه للتحرك ؟ وهل بنكيران كرئيس الحكومة ومن الحزب الأغلبي لا يوجد تحت سلطته وزير الداخلية والعدل معا كي يامر بتحركهما حسب المنصوص عليه دستوريا ؟ أم لازال الحزب يمارس دور الأغلبةي والمعارضة ويراسل كفريق برلماني لا يوجد في الحكومة ؟

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فهم تسطا : البجيدي يراسل نفسه لفتح تحقيق في مقتل محسن الحسيمة ..وها كيفاش !

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