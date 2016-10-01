عبد الفتاح السيسي رئيس مصر يزور المغرب الأسبوع المقبل.. وها علاش.

ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقود وفد جمهورية مصر المشارك في التظاهرة العالمية حول التغيرات المناخية في دورته 22 بمراكش.

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ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقود وفد جمهورية مصر المشارك في التظاهرة العالمية حول التغيرات المناخية في دورته 22 بمراكش.



وأوردت ذات المصادر، أن السيسي حاضر في قمة "كوب 22" العالمية التي ستحتضنها مدينة مراكش في الفترة مابين 7 و 18 نونبر المقبل.



من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة من اللجنة المنظمة "للكوب 22" أن عددا كبيرا من رؤساء وزعماء الدول العربية والعالمية سيشارك في الملتقى وليس فقط عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذه الشخصيات أبدت رغبتها في الحضور، لكن يوم الإفتتاح هو الكفيل بتأكيد الحضور من عدمه.