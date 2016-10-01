عاجل وخطير: .وحش آدمي يعترض سبيل فتاة قاصر بإحدى الأعراس بكازا.. يغتصبها ويطعنها بالسلاح الأبيض..ها كيفاش وها شنو وقع من بعد

تعرضت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16سنة للإعتداء بالضرب والجرح والإغتصاب تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ليلة اليوم السبت بدرب الكبير بالبيضاء.

شوف تيفي

تعرضت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16سنة للإعتداء بالضرب والجرح والإغتصاب تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ليلة اليوم السبت بدرب الكبير بالبيضاء.

وفي تفاصيل الخبر فإن الضحية التي كانت متواجدة بإحدى الأعراس المغربية بزنقة 16 درب الكبير خرجت فجأة إلى بقال لتعبئة هاتفها النقال ليعترضها شخص ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية ملقب ب"magnum" مهددا إياها بسلاحه الأبيض ليقتادها إلى مكان خال بالقرب من مستشفى الحي المغلق المتواجد بالزنقة 7 بذات المنطقة ليقوم بطعنها بالسكين على مستوى البطن ويمارس عليها الجنس ويفتض بكارتها بطريقة وحشية .

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الجاني وعند قيامه بفعلته استرجع القاصر إلى المكان الذي يوجد به حفل الزفاف ليأمرها بأن تدخل إليه ولا تحرك ساكنا، ليتفاجأ المدعوين للعرس بالحدث القاسي حيث كانت الفتاة غارقة في دمائها.

وأمام المشهد الصادم، قرر الحاضرون للزفاف مطاردة الجاني والقبض عليه و اقتياده بأنفسهم إلى المنطقة الأمنية لمرس السلطان.

وأضافت ذات المصادر أنه عند نقل الجاني من منطقة درب الكبير إلى منطقة مرس السلطان كان يشهر سيفه و يلوح به بسبب تأثير المخدرات والقرقوبي عليه.

للإشارة فقذ تم نقل الضحية إلى مستشفى بوافي للعلاجات الضرورية والكشف الطبي حيث تبث أنها تعرضت للإغتصاب والتعنيف من طرف وحشي أدمي.



