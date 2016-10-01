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بنكيران بعد ''سبات'' يصدر بلاغ تعزية في محسن ويمنع الاحتجاج على أعضاء حزبه
بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 00:42 بنكيران بعد سبات يصدر بلاغ تعزية في محسن ويمنع الاحتجاج على أعضاء حزبه | بوليتيك
بنكيران بعد ''سبات'' يصدر بلاغ تعزية في محسن ويمنع الاحتجاج على أعضاء حزبه
في خطوة مفاجئة ، خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله بنكيران'' في بلاغ رسمي يدعو أعضاء الحزب إلى عدم الاحتجاج أو المساهمة في أي شكل من أشكال التضامن .

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في خطوة مفاجئة ، خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عبد الإله بنكيران" في بلاغ رسمي يدعو أعضاء الحزب إلى عدم الاحتجاج أو المساهمة في أي شكل من أشكال التضامن .
وجاء هذا البلاغ لحزب البجيدي عكس بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة الذي طالب بتسريع التحقيق وتحديد المسؤوليات ، كما دعا البام أعضاؤه إلى المشاركة في أي شكل تضامني مع الأسرة ومع الساكنة في أي خروج احتجاجي .

بنكيران وفي نفس البلاغ عبر عن أسفه الشديد للحادث المؤلم لوفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة المرحوم محسن فكري ، رغم أن تعزيته جاءت متأخرة جدا في رئيس حكومة المفترض ان يتفاعل مع قضايا المواطنين بالسرعة اللازمة دون انتظار لتماسيح أو عفاريت أو هواتف لأنها مسألة إنساسية قبل ان تكون سياسية أو حزبية .

ليختم بلاغه الرسمي بدعوة كافة الأخوة والأخوات أعضاء الحزب ومتعاطفيه إلى عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث المأساوي.
يذكر أن بنكيران لم تكن ردة فعله هاته الاولى بل سبق وفعلها في زلزال الحسيمة وحريق طنجة الذي كان بالقرب منه حيث كان يحضر عرس ابنة بوليف .

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بنكيران محسن الحسيمة

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