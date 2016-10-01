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بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 00:11 توقيف عصابة إجرامية متخصصة في السرقة باستعمال سيارة بلوحة ترقيم أوروبي بالبيضاء | حوادث و حقوق
توقيف عصابة إجرامية متخصصة في السرقة باستعمال سيارة بلوحة ترقيم أوروبي بالبيضاء
ألقت عناصر الدراجين بمنطقة عين سبع الحي المحمدي الدارالبيضاء،اليوم الجمعة القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد بتهمة السرقة بطريقة وحشية .


شوف تيفي


ألقت عناصر الدراجين بمنطقة عين سبع الحي المحمدي الدارالبيضاء،اليوم الجمعة القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد بتهمة السرقة بطريقة وحشية .

العصابة المذكورة و حسب مصادر "شوف تيفي" كانت بصدد سرقة أحد المواطنين و سلبه دراجته النارية تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والتعنيف.
و كان المتهمين يقومون بعمليات السرقة بواسطة سيارة رمادية اللون تحمل لوحة ترقيم خارجي.

وبسبب عدة شكايات، تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المشتبه فيهم وذلك بمطاردة سيارتهم عندما كانت متوجهة لمنطقة سيدي عثمان بن مسيك حيث ألقت القبض على 3 جناة فيما لاذ اثنين بالفرار، ليتم حينها حجز السيارة التي كانو يستخدمونها في عمليات السرقة.

وخلال عملية التفتيش عثرت فرقة الدراجين داخل العربة، على هواتف محمولة مسروقة وأدوات شخصية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.
وحسب مصادر شوف تيفي فإن 3 ضحايا تعرضوا للإعتداء والسرقة من طرف نفس العصابة، ليلتحقوا بمخفر الشرطة للتعرف عليهم.

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‫شوف تيفي

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عناصر الدراجيين عصابة سرقة سياراة شوف تيفي الدارالبيضاء

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