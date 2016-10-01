تلميذان يعتديان على أساتذتهم بطريقة وحشية بمارتيل

تعرض أستاذين لمادة الرياضيات بإعدادية ابن رشد بمرتيل للتعنيف من طرف تلميذين، بعد أن قام أحدهما يتابع دراسته في القسم التاسع ''بنطح'' الأستاذ على مستوى رأسه ما تسبب له في سقوط عدسة عينه.

شوف تيفي

تعرض أستاذين لمادة الرياضيات بإعدادية ابن رشد بمرتيل للتعنيف من طرف تلميذين، بعد أن قام أحدهما يتابع دراسته في القسم التاسع "بنطح" الأستاذ على مستوى رأسه ما تسبب له في سقوط عدسة عينه.

و حسب مصدر محلي،عرفتت ذات الاعدادية ،تعنيف تلميذ آخر لأستاذه بعدما وجه له لكمات على وجهه ما جعل الأساتذة يتوقفون عن الدراسة وإخراج التلاميذ من المؤسسة.

و حسب ذات المصدر،لا زالت أسباب هذا الاعتداء مجهولة لحدود الساعة.

وفور وصول الخبر لمدير المؤسسة أشعر بدوره العناصر الأمنية للتدخل وفتح تحقيق في ملابسات الإعتداء بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية.





