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اعتقال حارس خاص بمدرسة ابتدائية بإمنتانوت بتهمة اغتصاب قاصر
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 22:52 اعتقال حارس خاص بمدرسة ابتدائية بإمنتانوت بتهمة اغتصاب قاصر | حوادث و حقوق
اعتقال حارس خاص بمدرسة ابتدائية بإمنتانوت بتهمة اغتصاب قاصر
اعتقلت العناصر الأمنية لإمنتانوت شخص يشتغل كحارس شخصي بمدرسة إمام الدين بإمنتانوت بعد ضبطه وهو يمارس الجنس على تلميذة قاصر من داخل غرفته الشخصية بالمؤسسة المذكورة.

شوف تيفي

 اعتقلت العناصر الأمنية لإمنتانوت شخص يشتغل كحارس شخصي بمدرسة إمام الدين بإمنتانوت بعد ضبطه وهو يمارس الجنس على تلميذة قاصر من داخل غرفته الشخصية بالمؤسسة المذكورة.


وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر متزوج وأب لطفلة، استغل إخلاء المدرسة لينفرد مع الضحية التي تبلغ من العمر 8 سنوات لإشباع رغباته الجنسية.

وبهذا الخصوص، قام والد الضحية القاصر بتقديم شكاية لدى الضابطة القضائية لأمن إمنتانوت، كما تم اعتقال الحارس الشخصي للمؤسسة من داخل مسكنه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الإغتصاب إلى غاية تقديمه إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش.

 

 

 

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إمنتانوت اغتصاب التحرش حارس مؤسسة تلميذة

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