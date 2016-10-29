عاجل.. هذا أول ما قاله كاتم أسرار سعد لمجرد بعد حبس المعلن يتهمة الاغتصاب بفرنسا

شوف تيفي
في أول خروج له، نشر وكيل أعمل سعد المجرد رضى البرادي صورة له رفقة « المعلم » سعد لمجرد عبر تطبيق الإنستغرام ،بعد إيداعه السجن الفرنسي بتهمة الاغتصاب .
وقد رافق رضى البرادي الذي يعتبر كاتم أسرار لمجرد، الصورة بتدوينة كتب فيها « لن تغيب ابتسامتك أخي.. سنظل كالأطفال.. وسنبقى كذلك بإذن الله إلى أن يشاء الرحمن..واتق من براءتك »
و مباشرة بعد نشره الصورة المرفقة بالتدوينة باعتبارها الأولى بعد اعتقال لمجرد يوم الأربعاء الماضي، انهالت عليه التعاليق من طرف جمهور لمعلم الذي عبر سابقا عن صدمته حيث قالوا: « خليم معاه راه مظلوم.. » « الله اطلق سراحو.. » « كلنا سعد المجرد.. »
وجدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية اعتقلت الفنان المغربي بتهمة احتجاز واغتصاب فتاة فرنسية كانت برفقته، بعد سهرة جمعتهما ليلة الثلاثاء.
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