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عاجل.. حجيب محيح في نفس الكباريه اللي سهر فيه المجرد في باريس ليلة الإعتقال
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 22:22 عاجل.. حجيب محيح في نفس الكباريه اللي سهر فيه المجرد في باريس ليلة الإعتقال | ثقافة و فنون
عاجل.. حجيب محيح في نفس الكباريه اللي سهر فيه المجرد في باريس ليلة الإعتقال
توصلت شوف تيفي قبل قليل بصور للفنان الشعبي حجيب وهو يُحيي حفلا فنيا بالعاصمة الفرنسية باريس داخل كباريه « جيت سيت » وسط حشد كبير من المعجبين،24 ساعة فقط بعد رفض المحكمة إطلاق سراح المجرد وإرساله إلى

شوف تيفي

 توصلت شوف تيفي قبل قليل بصور للفنان الشعبي حجيب وهو يُحيي حفلا فنيا بالعاصمة الفرنسية باريس داخل كباريه « جيت سيت » وسط حشد كبير من المعجبين،24 ساعة فقط بعد رفض المحكمة إطلاق سراح المجرد وإرساله إلى السجن من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية كانت برفقته.

وبسبب قضية المجرد فقد وجهت الشركة المنظمة للحفلة الملغاة التي كانت من المنتظر أن تنظم مساء اليوم بقصر المؤتمرات بباريس « وجهت » الدعوة لمجموعة من الفنانين المغاربة من أجل مساندته في محنته وإحياء حفلة غنائية بنفس المكان.

هذا ولحدود الساعة لم يستجب أي فنان لدعوة الشركة ما عادا الفنان ''موس ماهر'' الذي كان متواجدا بباريس وحجيب الذي يُحيي حفله بالكباريه الذي تواجد فيه المعلم ليلة اعتقاله.

جدير بالذكر أن الكباريه الذي يحتضن حفل حجيب ليلة اليوم هو نفسه الذي احتفل فيه سعد لمجرد ليلة الثلاثاء الماضي رفقة صديقته التي اتهمته بـ''الاحتجاز والاغتصاب’’.

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ثقافة وفنون حجيب لمجرد كباريه باريس شوف تيفي

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