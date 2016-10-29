الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت تتضامن مع فكري وتطالب بسحب هاشتاغ

كتبت الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت تدوينة راقية على صفحتها بالفايسبوك قدمت من خلالها تعازيها الحارة لعائلة محسن فكري وساكنة مدينة الحسيمة، مطالبة في نفس الآن من الفايسبوكيين سحب هاشتاغ '' اطحن مو ''

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كتبت الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت تدوينة راقية على صفحتها بالفايسبوك قدمت من خلالها تعازيها الحارة لعائلة محسن فكري وساكنة مدينة الحسيمة، مطالبة في نفس الآن من الفايسبوكيين سحب هاشتاغ " اطحن مو " قائلة :

كفاك نزيف يا وطني ..

تعازينا الحارة لكل عائلة #محسن_فكري و ساكنة مدينة الحسيمة ..

اتمنى من كل من ساهم في انتشار هاشتاك اطحن مو و اعتذر على الكلمة ان يغيرها احتراما للمرحوم و عائلته ..

اتمنى ان يتوقف هذا النزيف فيك يا وطني أملنا الا يضيع حق هذا المواطن البريء

#محسن_فكري





جميل جدا أن يتفاعل فنانونا الكبار مع قضايا الوطن بروح وطنية عالية وبحس تضامني رفيع