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قضية بائع السمك''محسن فكري''..الأمن يكشف تفاصيل مثيرة و صادمة حول الحادث
بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 21:12 قضية بائع السمكمحسن فكري..الأمن يكشف تفاصيل مثيرة و صادمة حول الحادث | بوليتيك
قضية بائع السمك''محسن فكري''..الأمن يكشف تفاصيل مثيرة و صادمة حول الحادث
في جديد قضية بائع السمك الذي توفي ليلة الجمعة بالحسيمة داخل شاحنة لنقل الأزبال أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة بإعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط

شوف تيفي

في جديد قضية بائع السمك الذي توفي ليلة الجمعة بالحسيمة داخل شاحنة لنقل الأزبال أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة بإعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، تبقى مجرد ادعاءات غير صحيحة على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، نافيا بذلك أن يكون أحد رجال الشرطة قد طلب رشوة من محسن فكري، بائع الأسماك بالجملة الذي فارق الحياة، ليلة أمس الجمعة، داخل شاحنة النفايات

وأكد البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت،، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت فعلا في إجراء بحث شامل ودقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مؤكدا أن الأخبار التي أثارها رواد مواقع"التواصل الاجتماعي" تبقى غير صحيحة وتحتاج التصويب تنويرا للرأي العام.

وأوضح ذات البلاغ، أن مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا غير صحيحية، مفادها أن أحد الشرطيين قد طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات (Benne-tasseuse) المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة”وهو ما نفاه البلاغ.

 

 

 

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